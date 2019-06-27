Honda, motorsporları yarışlarındaki 60’ıncı yıl dönümünü kutluyor

Kurulduğu günden bu yana motor sporlarının bir parçası olan Honda, 1959 yılından bu yana yer aldığı motor sporları yarışlarının ‘Dünya Şampiyonası’ndaki 60’ıncı yılını geride bıraktı. Marka, Man Adası TT ile motor sporlarına adım attığı günden bu yana geçen 60 yıl boyunca kaydettiği başarıları kutlamak için 'Honda Yarış Yıldönümü' etkinlikleri düzenliyor. Man Adası ile başlayacak olan etkinlikler markanın motorsporları tarihindeki başarılarının bugün gelmiş olduğu noktayı ve gelecek nesilleri gözler önüne serecek.

‘Goodwood Hız Festivali’ kapsamında düzenlenecek olan Honda Yarış Yıldönümü etkinliklerinde markanın efsanevi yarış motosikletleri ile 1988 yılında pilotlar ve markalar şampiyonluğunu kazanan McLaren Honda modeli de sergilenecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Suzuka 8 Saat yarışı ve Japonya MotoGP’sinde de kutlamalar yapılacak.

Honda, dünyanın en iyisi olma hayalini gerçekleştirmek üzere hareket eden şirket kurucusu Soichiro Honda’nın 1954 yılında TT FIM 1 Yol Yarışı Dünya Şampiyonası’na katılacağını açıklaması ile birlikte 5 yıl boyunca yarış makinelerini geliştirmesinin ardından 3 Haziran 1959 tarihinde Man Adası’nda giden ilk Japon motosiklet üreticisi olmuştu. Junzo Suzuki, Naomi Taniguchi, Giichi Suzuki ve Teisuke Tanaka’nın 125 cc sınıfında RC142 yarış motosikleti ile mücadeleye dâhil olduğu günden bu yana Honda, Dünya Şampiyonası’ndaki 60 yılını tamamladı.

Formula 1'e katılım

Honda, 1959 yılında başlayan motor sporlarının zirvesindeki mücadelesinde iki tekerlekli dünyası ile sınırlı kalmayarak Ronnie Bucknum’un 1964 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Almanya Gran Prix’sinde RA271 yarış otomobili ile de yer aldı. Motor sporlarının zirvesinde sergilediği performansların yanı sıra marka, farklı kategorilerde de iki ve dört tekerlekli yüksek performanslı araç teknolojileri geliştirerek yarışlara katıldı. Yenilikçi teknolojilerini seri üretim otomobillerine de transfer eden marka, müşterilerine de heyecan veren otomobiller sundu.

İHA