Honda, 2021’de F1’den ayrılıyor

Formula 1 takımlarından Red Bull ve Alpha Tauri’nin motor tedarikçisi Honda, 2021 sezonu sonunda şampiyonadan ayrılacağını açıkladı. Honda, 6 silindirli hibrit güç ünitelerinin kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan bir yıl sonra Mc Laren takımının motor partneri olarak döndüğü F1’e veda ediyor. Honda, 2008 yılı sonunda ekonomik kriz nedeniyle ayrıldığı F1’e 2015’te döndüğünden beri 4’ü Red Bull, biri de AlphaTauri ile olmak üzere 5 yarış birinciliği elde etti.