Hollanda'yı deviren Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Voleybol Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları, Güney Kore’nin ardından Hollanda’yı da mağlup etti. Organizasyonun Sırbistan etabında mücadele eden Ay-Yıldızlılar salondan 3-1’lik skorla galip ayrıldı
Filenin Sultanları, FIVB 2019 Milletler Ligi’nde fire vermeden yoluna devam ediyor. Sırbistan’ın ev sahipliğinde yapılan ilk hafta karşılaşmalarında salı akşamı Güney Kore ile mücadele eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Hollanda’ya geçit vermedi, rakibini 3-1’lik skorla yendi.
Türkiye serinin üçüncü ve son maçında bugün ev sahibi Sırbistan ile oynayacak. Saat 21.00’de başlayacak müsabakayı S Sport 2 kanalı yayınlayacak. 2019 Milletler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları 28 Mayıs’ta Ankara’da başlayacak, Ay-Yıldızlılar, Japonya, Almanya ve Rusya ile oynayacak.