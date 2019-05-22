Filenin Sultanları, FIVB 2019 Milletler Ligi’nde fire vermeden yoluna devam ediyor. Sırbistan’ın ev sahipliğinde yapılan ilk hafta karşılaşmalarında salı akşamı Güney Kore ile mücadele eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Hollanda’ya geçit vermedi, rakibini 3-1’lik skorla yendi.

Türkiye serinin üçüncü ve son maçında bugün ev sahibi Sırbistan ile oynayacak. Saat 21.00’de başlayacak müsabakayı S Sport 2 kanalı yayınlayacak. 2019 Milletler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları 28 Mayıs’ta Ankara’da başlayacak, Ay-Yıldızlılar, Japonya, Almanya ve Rusya ile oynayacak.