Hollandalı yan hakem Lennert Bohmer, kaleciyi yumrukla bayılttı!

Hollanda'da VV UNO ile S.V. Geel-Wit kulüpleri arasında oynanan amatör küme maçında büyük bir skandal yaşandı. VV UNO takımının bir oyuncusunun rakip takımın futbolcusu tarafından yere serilmesiyle başlayan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken olaylara bir anda maçın yan hakemi de dahil oldu.

S.V. Geel-Wit'in eski futbolcusu olan 34 yaşındaki yan hakem Lennert Bohmer, sahanın içine girerek elindeki bayrağı yere attı ve VV UNO'nun kalecisini arkadan attığı yumrukla bayılttı. Bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde yatan kaleci, derhal ambulansla hastaneye götürülürken skandala sebebiyet veren yan hakem ise hem polis tarafından tutuklandı hem de kulübünden kovuldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler