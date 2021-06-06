Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan, kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Sifan Hassan, Dünya Atletizm Birliği tarafından Hollanda’nın Hengelo kentinde düzenlenen yarışı 29.06.82’lik derecesiyle birinci sırada bitirdi.

28 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopyalı Almaz Ayana’nın 29.17.45 ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Hassan, "Bugün Hengelo’da dünya rekoru kırmak sadece hayal edebileceğim bir şeydi. Bu rekoru Hollandalı hayranlarımla paylaştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.