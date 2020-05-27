Hollanda’da yine isyan!

Geçtiğimiz ay Hollanda’da futbol liglerinin tescil edilmesine karar verilmişti. Bu anlamda şampiyonluk veya küme düşme gibi durumların gerçekleşmeyeceği belirtilmişti. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen tartışmalar da sürüyor. Özellikle lider Ajax ile aynı puanda olan ve Kırmızı- Beyazlı ekibi 2 maçta da devirip, averajla 2. sırada yer alan AZ Alkmaar, mahkemeye ‘Lider olmalıyız’ diyerek dava açmıştı. Ancak bu itiraz reddedilince futbol Hollanda’da yine gündemin üst sıralarda yer aldı. Öte yandan Alkmaar, lider ilan edilse bile alınan kararlardan ötürü yine de şampiyon olamayacak.