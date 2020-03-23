Hollanda'da corona virüs salgını nedeniyle futbola dönme imkanı oluşmazsa ilginç bir senaryonun devreye girmesi ihtimaller dahilinde.

De Telegraaf'ın açıkladığı plana göre Hollanda'da 2019-20 sezonu resmi bir şampiyon olmadan tescil edilebilir.

30 Haziran'dan önce herhangi bir maç yapılma şansı olmazsa işte yürürlüğe konması muhtemel o proje:

- Resmi bir şampiyon olmayacak

- Takımlar mevcut sıralamalarına göre Avrupa bileti alacaklar

- Eredivisie'den hiçbir takım düşürülmeyecek

- Alt ligde mevcut durumda ilk 2 sırada yer alan takımlar, Eredivisie'ye yükselecek

- Eredivisie önümüzdeki sezon 20 takımla oynanacak.

Mevcut durumlar üzerinden Avrupa biletleri alınırsa ise dağılım şu şekilde olacak:

- Ajax, direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına gidecek

- AZ Alkmaar, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turundan başlayacak

- Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gidecek

- PSV, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynayacak

- Willem II de Avrupa Ligi elemelerine gidecek.