Hollanda'nın başına Türkiye'nin yer aldığı 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde üçüncü kez geçen teknik direktör louis van Gaal, kısa sürede takımı ayağa kaldırdı.

Önce 2022 Katar biletini alan Portakallar, Uluslar ligi A ligi Grup 4'te 10 puanlı Belçika'nın önünde 16 puanla Final Four biletini kaptı.

Yardımcıları eski futbolcular Edgar Davids ve Danny Blind olan 71 yaşındaki hoca, şu ana kadar 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlikle hiç mağlubiyet yaşamadı. Ayrıca grupta Polonya 7 puanla 3. olurken, 1 puanlı Galler küme düştü.