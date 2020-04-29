Hollanda’da isyan büyüyor

Liglerin iptal edildiği Hollanda’da, şampiyonluk savaşı veren Ajax ve AZ Alkmaar’ın yanı sıra Avrupa kupaları için kapışan ekipler isyan etmişti. Ancak kulüplerin karara itiraz etmeleri ve yargı yoluna gidecek olmaları nedeniyle flaş bir gelişme yaşandı. Federasyonun, bu olayların ardından geri adım atma ihtimalinin bulunduğu edinilen bilgiler arasında.