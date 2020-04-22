Hollanda’da iptal gündemde

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün “Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız” açıklamasını yapmıştı. Akşam saatlerinde ise Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Federasyonun bu konuda UEFA’ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi. Bitime 8 hafta kala, Ajax averajla Alkmaar’ın önünde lider durumda bulunuyor.