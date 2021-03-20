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Hollanda'da Depay korkusu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta sahamızda konuk edeceğimiz Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, 24 kişilik aday kadroya koronavirüs testi pozitif çıkan stoper Stefan de Vrij'i çağırmadı.

19 Mart 2021, Cuma 23:25 Son Güncelleme:
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Hollanda'da Depay korkusu

Portakallar'ın, Fransa'da forma giyen hücum oyuncusu Memphis Depay'ın da, AB ülkesi olmayan Türkiye ve Cebelitarık'la yapılacak maçlara Lyon'un (ülkedeki salgın tedbirleri kapsamında) izin vermemesi durumunda katılamama ihtimalinin olduğu öğrenildi. Kadroda Galatasaray'dan Ryan Babel de yer aldı. Hollanda’nın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor; Van Aanholt, Babel, De Beek, Berghuis, Bergwijn, Blind, Cillessen, Depay, Dumfries, Gravenberch, Frenkie de Jong, Luke de Jong, Klaassen, Krul, De Ligt, Malen, De Roon, Stekelenburg, Stengs, St Juste, Tete, Veltman, Wijnaldum, Wijndal. 


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