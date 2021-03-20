Portakallar'ın, Fransa'da forma giyen hücum oyuncusu Memphis Depay'ın da, AB ülkesi olmayan Türkiye ve Cebelitarık'la yapılacak maçlara Lyon'un (ülkedeki salgın tedbirleri kapsamında) izin vermemesi durumunda katılamama ihtimalinin olduğu öğrenildi. Kadroda Galatasaray'dan Ryan Babel de yer aldı. Hollanda’nın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor; Van Aanholt, Babel, De Beek, Berghuis, Bergwijn, Blind, Cillessen, Depay, Dumfries, Gravenberch, Frenkie de Jong, Luke de Jong, Klaassen, Krul, De Ligt, Malen, De Roon, Stekelenburg, Stengs, St Juste, Tete, Veltman, Wijnaldum, Wijndal.



