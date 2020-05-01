Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 10 bin 854 oldu.

Corona virüs görülen kişi sayısının 475 artarak 39 bin 791'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 98 artışla 4 bin 893'e yükseldi.

Verilerde, hastalık belirtisi bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi.