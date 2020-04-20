Hollanda'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 750 artarak 33 bin 405'e, ölü sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 9 bin 779 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 750 artarak 33 bin 405'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e yükseldi.