Hollanda'da bir efsane yetişiyor... PSV Eindhoven altyapısından yetişen ve geçen sezon 21 gol, 15 asistlik harika performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cody Gakpo bu sezon da şimdiden 13 gol, 17 asiste ulaştı, double-double yaptı. Müthiş skor katkısıyla 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 23 yaşındaki kanat oyuncusundan Portakallar'ın beklentisi oldukça yüksekti.

Senegal maçıyla seriyi başlattı

A Grubu'nda yer alan Katar'daki ilk maçında Senegal ile kozlarını paylaşmıştı. Portakallar, Afrika ekibini Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yıkmıştı. Hollanda'nın altın çocuğu Gakpo ilk maçında golle tanışırken, 1-1 sona eren Ekvador karşılaşmasında da ülkesine puanı getiren golü kaydetmişti.





Katar'ı da affetmedi

2 maçta attığı iki golle yıldızını Dünya Kupası vitrininde de parlatan başarılı oyuncu, Katar karşısında da mücadeleye 11'de başladı. Turnuvadan elenen ilk takım olan ev sahibi Katar'ı da affetmeyen Gakpo gol perdesini 26. dakikada açtı. 49'da Frankie de Jong sahneye çıktı ve Hollanda mücadeleyi 2-0 kazanarak son 16 biletini aldı.

Sneijder de golleri sıralamıştı

Avrupa devlerinden Hollanda yoluna devam ederken Gakpo da tarihe geçti. Genç oyuncu, 2010 yılında Wesley Sneijder'den bu yana Portakallar adına üst üste üç Dünya Kupası karşılaşmasında gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Sneijder 2010 Dünya Kupası'nda Slovakya, Brezilya ve Uruguay filelerini sarsarak Hollanda'nın finale kadar çıkmasında büyük rol oynamıştı. Portakallar finalde dönemin efsane takımı İspanya'ya uzatmalarda Andres İniesta'dan yedikleri golle 1-0 kaybetmiş ve Dünya ikincisi olmuştu.





Ballon d'Or'a aday gösterildi

2009-2010 sezonunda Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Hollanda ile Dünya Kupası'nda finale çıkan Wesley Sneijder o dönemki üst düzey performansıyla Ballon d'Or'a aday gösterilmişti. O dönemde dünyanın en iyi isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcu sadece 2.5 yıl sonra sürpriz bir şekilde Galatasaray 'a imza attı. Ocak 2013'te henüz 29 yaşındayken Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Hollandalı süperstar 3.5 yıllık Galatasaray macerasında taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

8 kupa kazandı

Cim Bom'la 2 Süper Lig , 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanan Sneijder çıktığı 175 maçta 45 gol, 44 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu büyük başarıların ardından 2017'de Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. 2018'de Katar ekibi Al Gharafa'nın yolunu tutan yıldız isim 2019'da ise futbolu bırakma kararı aldı.



