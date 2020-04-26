Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelenen Hollanda Ligi, önceki gün iptal edildi. Liglerde yükselme ve küme düşme olmayacağı açıklandı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Eredivise’de adeta isyan çıktı. 56 puanla zirvede yer alan Ajax’ta yönetim, “Ligi birinci sırada bitirdik ancak şampiyonluğumuz yok” dedi. Ajax’la aynı puanda olan ve averajla ikinci sırada yer alan AZ Alkmaar ise federasyonun kararına karşı çıktı ve itiraz edeceklerini belirtti. Ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için de bu potada yer alan takımların tepkisi de çığ gibi büyümeye devam ediyor. Üçüncü sırada yer alan Feyenoord, doğrudan UEFA Avrupa Ligi’ne, dördüncü PSV 3. ön elemeye, beşinci Willem ise 2. ön eleme turuna katılacak. Ancak bir maç eksiği ve 3 puan farkla 6. sırada yer alan Utrecht de bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ultrecht, eğer Hollanda Kupası finalinde Feyenoord’u devirseydi Kupa 2’ye doğrudan katılacaktı.

İptal onlara yaradı

Ligde son iki sırada Waalwjik ile ADO Den Haag yer alıyordu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından küme düşmenin de kaldırılmasıyla iki kulübün de gelecek sezon yine Eredivise’de mücadele edecek olmasının yolu açıldı.

‘Tarihin en büyük rezaleti’

Federasyonun aldığı bu kararın ardından en sert tepkilerden biri de 2. Lig ekiplerinden Cambuur’dan geldi. 4 puan farkla zirvede yer alan ve Eredivise’ye çıkmayı hedefleyen Cambuur, alınan bu kararı çok sert sözlerle eleştirdi: “Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet. Ekim ayından beri liderdik. UEFA adil kararlar alınmasını istemişti. Ancak bu öyle bir karar değil. Sanıyorum bu işi avukatlara bırakmak durumunda kalacağız.”

Açıklanan bu kararların ardından Hollanda’da birçok kulüp karara karşı çıktı. Bu nedenle takımların öncelikle mahkemeye gitmeyi hedeflediği öğrenildi. Kulüplerin, mahkemeden istediği yanıtı alamaması halinde ise CAS’a başvurması bekleniyor.



