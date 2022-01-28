Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, gösterdiği başarılı performansların ardından Hollanda'da Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Eredivisie'den yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında, istatistikler ve taraftarların oylarıyla, en iyi performans gösteren oyuncu seçildiği belirtilirken, Orkun Kökçü'nün bu ödülü kariyerinde ilk defa kazandığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Kazandığı ödülü sosyal medya hesabından paylaşan Orkun Kökçü, "Eredivisie'de ayın en iyi futbolcusu ödülünü kazanmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Feyenoord formasi ile 32 maçta forma giyen Milli futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



