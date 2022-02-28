Ukrayna'ya karşı saldırısı nedeniyle Rusya'ya futbol dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Hollanda ve ABD Futbol Federasyonları Rusya milli takımlarına karşı maç yapmayacaklarını açıkladı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın yanı sıra Belarus ile de oynanacak maçlara çıkılmayacağı duyuruldu.

Hollanda'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hollanda Futbol Federasyonu yönetimi gerçekleştirdiği toplantı sonrası KNVB’yi temsil eden takımların Rusya ve Belarus milli takımlarına karşı maç yapmayacakları kararı verilmiştir.

KNVB, Rusya'nın geçen Perşembe günü Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını derhal sert bir şekilde kınıyor. Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini tüm kalbimizle umuyoruz. Rusya'nın devam eden saldırganlığının ciddiyeti, kapsamı ve Belarus'un işbirliği, nedeniyle KNVB bu kararı aldımıştır.

Son günlerde diğer ulusal futbol federasyonları olan UEFA ve FIFA ile de sık sık temas kurulmaktadır. Çatışma sürdüğü sürece bunu yapmaya devam edeceğiz."

ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"ABD Futbol Federasyonu, Ukrayna halkıyla birlik içindedir ve Rusya'nın insanlık dışı işgalini net bir şekilde kınıyoruz.

Özgürlük ve barış yeniden sağlanana kadar, rekabet veya koşullar ne olursa olsun, Rusya ile aynı alanda yer alarak küresel oyunumuzu lekelemeyeceğiz ve Ukrayna'nın onurunu lekelemeyeceğiz."



