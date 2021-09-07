2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımımız'a Orkun Kökçü'den kötü haber. Hollanda'nın 15. dakikada hızlı hücumunu kesen ve Georginio Wijnaldum'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören 20 yaşındaki orta saha, cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu, 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takımımız'da Orkun Kökçü'nün yanı sıra Zeki Çelik, Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Ozan Tufan kart sınırında. Milli oyuncular, sarı kart görmeleri halinde 8 Ekim'de Norveç'le sahamızda oynayacağımız maçta forma giyemeyecekler.





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