A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile çok kritik bir maçta kozlarını paylaşacak.11 puanla liderlik koltuğunda oturan Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 1 puan gerisindeki Hollanda engelini aşması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Aradaki farkı açmak isteyen milliler, eve galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım ’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruijff Arena’da oynanacak Hollanda-Türkiye maçı bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Hollanda-Türkiye muhtemel 11'ler:

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Bergwijn, Berghuis, Memphis

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak

Burak Yılmaz dönüyor!

Karadağ ile oynadığımız karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen A Milli Takımımız'ın kaptanı Burak Yılmaz, Cebelitarık mücadelesinde forma giyememişti. Cezası sona eren Burak, Hollanda ile oynayacağımız karşılaşmada ilk 11'deki yerine dönecek. Ay- Yıldızlılar'ın kaptanı, Portakallar'ın, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en çok çekindiği isimlerin başında geliyor. 36 yaşındaki golcümüz, grupta İstanbul'da 4-2 mağlup ettiğimiz Hollanda önünde hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Diğer golümüzü de Hakan ağlarla buluşturmuştu. Grupta son golünü, 3-3 biten Letonya maçında atan tecrübeli futbolcu, güçlü rakibimiz karşısında yine etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

En önemli kozlardan biri Cengiz Ünder

Ay-Yıldızlılar'ın, Hollanda ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada elbette gözlerimiz yıldızlarımızın üzerinde olacak. Kaptan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kadar, bu sezona harika başlayan Cengiz Ünder'den de Portakallar'a karşı iyi bir maç çıkarmasını bekliyoruz. Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan 24 yaşındaki oyuncu, 4 maçta rakip fileleri 3 kez salladı. Milli Takım'a çok formda gelen Cengiz, Karadağ ile 2-2 berabere kaldığımız maçta 1 gol ve 1 asistle maçın adamıydı. Cebelitarık mücadelesinde suni çim sebebiyle Şenol Güneş, Milli futbolcuyu sakatlanma riskine karşı oynatmadı. Amsterdam'da 11'de sahada olması beklenen Cengiz, sağ kanatta Türkiye'nin en önemli kozlarından biri olacak.

11 puanla lideriz

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç’in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 58 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31’ini kazandı, 13’ünü yitirdi, 14’ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 102 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

Hollanda ile 14. kapışma

A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak. İki ülke arasında geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi. Portakallar'a karşı son 3 maçı da kaybetmedik. Şenol Güneş ise hoca olarak güçlü rakibimize karşı 28 Şubat 2001’de Amsterdam’da 0-0 berabere kaldı, diğer maçı ise Mart 2021’de 4-2 kazandı.

Sınırda tam 10 isim var

Kritik Hollanda maçı öncesi A Milli Takımımız'da toplamda 10 oyuncumuz sınırda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'da Zeki Çelik, Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Orkun Kökçü kart görürlerse, 8 Ekim'de Norveç'le sahamızda oynayacağımız maçta forma giyemeyecekler.

36 bin seyirci tribüne gelecek

Hollanda'yı bu akşam Türkiye karşısında yaklaşık 36 bin taraftarı destekleyecek. Amsterdam'daki 55 bin kişilik Johan Cruyff Arena'da satışa çıkarılan tüm biletler günler öncesinden satılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle stada kapasitenin 3'te 2'si kadar seyirci alınması kararlaştırılmıştı.

İki maçtır kaybetmiyoruz!

Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2 yendi.

Norveç'in rakibi Cebelitarık

Milliler, deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, G Grubu'ndaki bir başka önemli rakibimiz Norveç, 21.45'te henüz puanı bulunmayan Cebelitarık'la karşılaşacak. Erling Haaland'lı Vikingler'in, sahadan farklı bir sonuçla ayrılması bekleniyor. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Karadağ- Letonya oynayacak.

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan