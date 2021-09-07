Hollanda-Türkiye maçı CANLI

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile çok kritik bir maçta kozlarını paylaşıyor. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 1 puan gerisindeki Hollanda engelini aşması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Aradaki farkı açmak isteyen milliler, eve galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım ’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada 11'de sahaya çıktı.

Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruijff Arena’da oynanacak Hollanda-Türkiye maçı bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Hollanda-Türkiye ilk 11'ler:

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Bergwijn, Berghuis, Memphis Depay

Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun Kökçü, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz









MAÇ BAŞLADI

ERKEN GOL! 1.dakikada Hollanda, Klaassen'in golüyle öne geçti. İlk atağını gerçekleştiren Hollanda takımında Depay ile verkaç yapan Klaassen, plase bir vuruş yaptı şutu direğe çarpıp filelere gitti.

10.dakikada uzak mesafeden Orkun şansını denedi şutu savunmadan döndü

12.dakikada Bergwijn sol kanattan geldi iki oyuncumuzu geçip kaleye şutunu denedi top savunmamızdan geri geldi

SARI KART! 14.dakikada Orkun orta alanda rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü

GOL! 16.dakikada Hollanda, Depay'ın golüyle 2-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Depay, Klaassen ile verkaç yaptı ardından net bir vuruşla golü kaydetti













Burak Yılmaz döndü!

Karadağ ile oynadığımız karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen A Milli Takımımız'ın kaptanı Burak Yılmaz, Cebelitarık mücadelesinde forma giyememişti. Cezası sona eren Burak, Hollanda ile oynayacağımız karşılaşmada ilk 11'deki yerine döndü. Ay- Yıldızlılar'ın kaptanı, Portakallar'ın, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en çok çekindiği isimlerin başında geliyor.









İlk maça damga vurdu

36 yaşındaki golcümüz, grupta İstanbul'da 4-2 mağlup ettiğimiz Hollanda önünde hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Diğer golümüzü de Hakan ağlarla buluşturmuştu. Grupta son golünü, 3-3 biten Letonya maçında atan tecrübeli futbolcu, güçlü rakibimiz karşısında yine etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

11 puanla lideriz

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç’in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 58 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31’ini kazandı, 13’ünü yitirdi, 14’ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 102 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

Hollanda ile 14. kapışma

A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak. İki ülke arasında geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi. Portakallar'a karşı son 3 maçı da kaybetmedik. Şenol Güneş ise hoca olarak güçlü rakibimize karşı 28 Şubat 2001’de Amsterdam’da 0-0 berabere kaldı, diğer maçı ise Mart 2021’de 4-2 kazandı.

Sınırda tam 10 isim var

Kritik Hollanda maçı öncesi A Milli Takımımız'da toplamda 10 oyuncumuz sınırda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'da Zeki Çelik, Enes Ünal, Kenan Karaman, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Orkun Kökçü kart görürlerse, 8 Ekim'de Norveç'le sahamızda oynayacağımız maçta forma giyemeyecekler.

36 bin seyirci tribüne gelecek

Hollanda'yı bu akşam Türkiye karşısında yaklaşık 36 bin taraftarı destekleyecek. Amsterdam'daki 55 bin kişilik Johan Cruyff Arena'da satışa çıkarılan tüm biletler günler öncesinden satılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle stada kapasitenin 3'te 2'si kadar seyirci alınması kararlaştırılmıştı.

İki maçtır kaybetmiyoruz!

Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2 yendi.

Norveç'in rakibi Cebelitarık

Milliler, deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, G Grubu'ndaki bir başka önemli rakibimiz Norveç, 21.45'te henüz puanı bulunmayan Cebelitarık'la karşılaşacak. Erling Haaland'lı Vikingler'in, sahadan farklı bir sonuçla ayrılması bekleniyor. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Karadağ- Letonya oynayacak.

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan