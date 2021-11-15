Hollanda - Norveç CANLI

G Grubu'nda Türkiye, Karadağ'ı deplasmanda devirmeyi hedeflerken, diğer tarafta Play-Off'a mı kalacağımız yoksa lider olarak mı gruptan çıkacağımız sorusuna cevap verecek bir başka mücadele de Rotterdam'da oynanıyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 3 haftalık kısıtlamaya giden ülkede 20 puanlı lider Hollanda Milli Takımı, boş tribünler önünde 18 puanla üçüncü Norveç'i ağırlıyor.

Hollanda-Norveç maçı başladı.

Hollanda - Norveç 11'ler

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth





Hollanda - Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Portakallar son maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2’lik skorla yenişemezken, Norveç de evinde Letonya ile golsüz berabere kalmıştı. HaalandveDeVrij yok Konuk takımda Haaland, Hollanda'da De Vrij sakat. Biz Karadağ'ı yendiğimiz takdirde, Norveç'in de güçlü rakibini averaj üstünlüğünü almadan devirmesi, Dünya Kupası'na gitmemizi sağlayacak. Bu olmaz ise bu maçtan Play-Off biletimizi etkilemeyecek bir sonucun çıkmasını umut edeceğiz.