Hollanda Ligi iptal mi olacak? Tescil mi edilecek?

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 1 Eylül tarihine kadar maçların oynanmayacağı açıklaması üzerine akıllara Hollanda Eredivisie'nin akıbetini getirdi. Ligi iptal mi olacak yoksa tescil mi edilecek? Hollanda da hem liderlik hem de play-off hattı averajla belirlenmiş durumda. Ajax ile AZ Alkmaar şampiyonluk, Fortuna Sittard ile Zwolle play-out sırası için beklemede.

Son olarak Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle spor organizasyonlarının yasaklanmasının ardından 2019-2020 sezonuna devam edilmemesinin amaçlandığı belirtildi. Federasyonun bu konuda UEFA’ya danıştıktan sonra kulüplerle bir araya gelerek karar vereceği kaydedildi.





İkili averaj olsaydı

Ajax ve AZ Alkmaar geride kalan 25 maç sonunda 56'şar puanla sıralanıyor. İkili averaj kuralı olmadığı için şu an averajla Ajax zirvede. İki takım arasında oynanan iki maçı da kazanan AZ Alkmaar lig tescil edilse ve ikili averaj kuralı olsa belki de 2008-09 sezonundan sonra ilk kez ipi göğüslemiş olacaktı. Dick Advocaat ile müthiş bir çıkış yakalayan ve 14 maç yenilmeyen Feyenoord ise ancak Avrupa Ligi bileti alabilecek durumda kaldı.

Kupa finaline ulaşan Feyenoord finalde Utrecht ile karşı karşıya gelecekti. Düşme hattında ise Den Haag ve Waalwijk'in durumu net ama Işıtan Gün'ün başkanı olduğu Fortuna Sittard ile Zwolle 26'şar puanla sıralanıyor. Lig eğer tescil edilirse Sittard ya da play-out ya da alt lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya

Diğer ihtimal ise iptal

Hollanda Eredivisie için diğer alternatif ise iptal. Böyle bir durumda ligde şampiyonluk ve düşme olmadan mevcut sıralama üzerinden Avrupa Kupalarına bilet verip sezonu tamamlamak masanın üzerinde duruyor.