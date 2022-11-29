Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Katar'la karşıya karşıya gelecek. Senegal galibiyetinin ardından Ekvador'la 1-1 berabere kalan Hollanda, 4 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Avrupa devi, sürprize izin vermeden 3 puanı hanesine yazdırıp adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ekvador ve Senegal'e kaybederek puansız son sırada kalan ev sahibi Katar ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Portakallar, yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

Hollanda-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak Hollanda-Katar maçını Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hollanda-Katar muhtemel 11'ler:

Hollanda: Noppert, Timber, van Dijk, Ake, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Gakpo, Bergwijn, Memphis

Katar: Barsham, Miguel, Khoukhi, Hassan, Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed, Ali, Muntar