Hollanda - Katar maçı iddaa oranları

4 puan ve fair-play avantajıyla A Grubu'nun zirvesinde yer alan Hollanda, 2 maç sonunda sıfır çekip evindeki kupaya grup aşamasında veda eden Katar'la karşılaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Senegal'i 2-0 yenen ve Ekvador'la 1-1 berabere kalan Hollanda, performans açısından otoritelerden geçer not alamadı ancak 4 puanla (fair-play / sarı kart avantajıyla) grubun lideri olarak son maçlara çıkıyor. TD Louis van Gaal; "Dünya Kupası'nda her maç zor. Her takımın kendine has taktiği ve düzeni var. Bazen maçları izlemek sıkıcı bir hâl alabiliyor ama sonuçta bu biraz da satranç maçı gibi; hamleye hamle ile karşılık vermek lazım..." dedi. Van Gaal oyun yapısını pek değiştirecek gibi durmuyor ancak ilk 11'de ufak dokunuşlar yapabilir. Memphis Depay, Steven Bergwijn yerine ilk 11'de maça başlayabilir. İlk 2 maç kenardan gelen Marten de Roon, bu kez Teun Koopmeiners'ten formayı alabilir. "De Jong & De Roon" ikilisi önünde Steven Berghuis ya da Davy Klaassen; en ileride "Depay & Gakpo" ikilisi çok muhtemel.

Ev sahibi Katar ise beklentilerin çok altında kaldı. Çok uzun süredir kupaya hazırlandıkları söyleniyordu ancak Ekvador'la oynadıkları açılış maçının ilk yarısında ortaya futbol adına hiçbir şey koyamadılar. İkinci maçta, Senegal karşısında gol atmış olsalar da 2-1 sonrası hemen skorun 3-1'e gelmesi de takım içi iyi organize olamadıklarını gün yüzüne çıkardı. "Almoez Ali & Akram Afif" hücum hattına Hassan Al-Haydos hiç katkı veremedi. Ali ve Afif de top kendilerine geldiğinde beklentileri karşılayamadılar. Seyircileri önünde çıkacakları son maçta, güçlü Hollanda karşısında iyi bir futbol ortaya koymak isteyeceklerdir ancak buna kaliteleri yetebilecekmiş gibi gözükmüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın son 4 maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (4 maç - 7 gol)

- Katar'ın son 7 maçının 5'inde beyaz nokta gösterildi. O 5 maçtaki toplam penaltı sayısı 7...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu! %21'lik kesim Hollanda'nın Katar'ı farklı geçeceğini düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Ekvador ile Senegal kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN "EKVADOR-SENEGAL" YORUMU

Ev sahibi Katar'ı yen, yıldızlar topluluğu Hollanda'ya yenilme ama yine de grupta lider olama! Ekvador 2 maç sonunda 4 puanda ancak Hollanda'dan 2 fazla sarı kart gördükleri için ikinci sıradalar... Ekvador'un büyük şanssızlıklarından biri de Enner Valencia'nın sağlık durumu... Fenerbahçeli golcü maça yetişecektir ancak sakat sakat oynadığı da bir gerçek... Senegal ise Hollanda'ya karşı iyi futbol oynamasına rağmen kalitesizliğinin kurbanı olup 2-0 kaybetmişti. Katar'ı 3-1'le rahat geçtiler. Hollanda'nın Katar'a takılmayacağını düşünürsek, Senegal'in Ekvador'la berabere kalması bir anlam ifade etmeyecek; kazanmak zorundalar... Senegal kazanmak için riski hangi anda alır? Ekvador, Hollanda'nın Katar'ı yeneceğini düşünüp Senegal karşısında yenilmemeye mi oynar? Birçok cevap bekleyen soru var; ve bu sorular ikinci yarıda cevaplarını bulacaktır. İkinci yarıda daha fazla gol izleriz.