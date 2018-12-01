UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın en çok konuşulan mücadelesinde önceki gece Sarpsborg’u 3-2’lik skorla geçen Beşiktaş'a, iki farklı skorla geriye düştüğü maçta galibiyeti getiren isim Jeremain Lens olmuştu. Norveç temsilcisi karşısındaki maça ilk 11’de başlayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları mücadelede ilk sayısını 62. dakikada atmıştı. Başarılı futbolcu, 66’da ise Vagner Love’a yaptığı asistle mücadeleye dengeyi getiren kilit isim olmuştu. Karşılaşmanın son anlarına kadar rakip kalede baskısını sürdüren Lens, uzatma dakikalarında attığı klas golle takımına zaferi getirerek önemli bir galibiyetin mimarı olmuştu.

‘Tur ümitlerini tazeledi’

Yıldız futbolcunun Sarpsborg karşısındaki performansı, ülkesi Hollanda’da geniş yankı uyandırdı. Birçok haber ve internet sitesi Lens’i manşetlerine taşırken tecrübeli isme övgü yağdırıldı. Ülkenin en önemli basın kuruluşu Telegraaf, “Beşiktaş’ı Norveç’te donmaktan Lens kurtardı” manşetini atarken, Nu.nl, “Lens’in harika golleriyle Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde üst tur umutlarını tazeledi” sözlerini kullandı. Ad.nl, “Lens’ten Beşiktaş’a Sarsborg maçında büyük yardım” derken, bir diğer internet sitesi Vi.nl ise, “Lens, Beşiktaş için paha biçilemez” dedi.

"Oyunu değiştirdim"

Kara Kartal’a Sarpsborg karşılaşmasında galibiyeti getiren isim olan Jeremain Lens, mücadelenin ardından düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Hollandalı futbolcu, “Takım halinde iyi performans gösterdik. Üç gol bulduk ve maçı çevirdik. Her maçın farklı hikayesi, farklı senaryosu var. Bu sefer oyunu değiştiren oyuncu ben oldum. Başka bir oyuncu da olabilirdi. Önemli olan galip gelmekti” ifadelerini kullandı.

En iyi 11'de

Ligi’nde 5. hafta sona ererken haftanın en iyi 11’i de belli oldu. Beşiktaş’ın I Grubu’nda deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg’u 2-0 geriden gelip, 3-2 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen yıldızı Jeremain Lens haftanın 11’inde yer aldı. Ayrıca Hollandalı futbolcu haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftasının en iyi 11’i şu isimlerden oluşuyor:

Koubek (Rennes), Weiser Leverkusen), Volkov (Bate), Kounde (Bordeaux), Ulmer (Salzburg), Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Fernandes (Sporting Lizbon), Lens (Beşiktaş), Hudson- Odoi (Chelsea), Diaby (Sporting).



