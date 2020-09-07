Hollanda - İtalya maçı canlı izle (Hollanda - İtalya canlı yayın)

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanmasıyla futbolseverlerin iştahı kabardı. Gecenin en dikkat çeken maçında Hollanda ile İtalya kozlarını paylaşıyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup içerisinde mücadele eden Hollanda ve İtalya, tarihlerindeki 12. mücadeleyi gerçekleştirecek. Daha önce İtalya karşısında 3 kez galibiyet elde eden Hollanda, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

HOLLANDA - İTALYA CANLI İZLE

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Hollanda, İtalya, Bosna Hersek ve Polonya’nın bulunduğu grupta Hollanda’nın liderliği devam ediyor. Müsabaka öncesi her iki takım da son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde ederken formda görüntüler dikkat çekiyor.

Sakat ve cezalı isimlerin yer almadığı takımlarda karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Hollanda - İtalya maçı hangi kanalda?

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Hollanda - İtalya ilk 11'ler:

Hollanda: Cillessen, Hateboer, Veltman, Van Dijk, Ake, Van de Beek, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Promes, Depay.

İtalya: Donnarumma, D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli, Zaniolo, Insigne, Immobile