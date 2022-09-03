MENÜ

Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kendi evinde yarışan Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz ise yarışa 3. sıradan başlayacak.

03 Eylül 2022, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
- A +
Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kendi evinde yarışan Red Bull pilotu Max Verstappen, pole poziyonunu elde etmeyi başardı. 

Zandvoort pistinde büyük bir mücadeleye sahne olan sıralama turlarında şampiyona lideri Verstappen, 1.10.342'luk süresi ile yarın düzenlenecek olan yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz ise yarışa 3. sıradan start alacak.

Max Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise son hakkında aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan Hollanda Grand Prix'si TSİ 16:00'da başlayacak.

Piste meşale atıldı

Sıralama turlarının 2. bölümünde tribünlerden bir meşale pistin üzerine atıldı. Bu nedenle kırmızı bayrak çıktı ve seansa ara verildi. Meşalenin pist üzerinden kaldırılmasının ardından sıralama turları kaldığı yerden devam etti. 

Oluşan sıralama şu şekilde:

  1. Max VERSTAPPEN - Red Bull
  2. Charles LECLERC - Ferrari
  3. Carlos SAINZ - Ferrari
  4. Lewis HAMILTON - Mercedes
  5. Sergio PEREZ - Red Bull
  6. George RUSSELL - Mercedes
  7. Lando NORRIS - McLaren
  8. Mick SCHUMACHER - Haas
  9. Yuki TSUNODA - AlphaTauri
  10. Lance STROLL - Aston Martin
  11. Pierre GASLY - AlphaTauri
  12. Esteban OCON - Alpine
  13. Fernando ALONSO - Alpine
  14. Guanyu ZHOU - Alfa Romeo
  15. Alexander ALBON - Williams
  16. Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo
  17. Daniel RICCIARDO - McLaren
  18. Kevin MAGNUSSEN - Haas
  19. Sebastian VETTEL - Aston Martin
  20. Nicholas LATIFI - Williams
İlgili Haberler
(ÖZET) Everton - Liverpool maç sonucu: 0-0


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...