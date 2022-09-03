Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı. Kendi evinde yarışan Red Bull pilotu Max Verstappen, pole poziyonunu elde etmeyi başardı.

Zandvoort pistinde büyük bir mücadeleye sahne olan sıralama turlarında şampiyona lideri Verstappen, 1.10.342'luk süresi ile yarın düzenlenecek olan yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Ferrari'den Charles Leclerc 2. olurken, Carlos Sainz ise yarışa 3. sıradan start alacak.

Max Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise son hakkında aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan Hollanda Grand Prix'si TSİ 16:00'da başlayacak.

Piste meşale atıldı

Sıralama turlarının 2. bölümünde tribünlerden bir meşale pistin üzerine atıldı. Bu nedenle kırmızı bayrak çıktı ve seansa ara verildi. Meşalenin pist üzerinden kaldırılmasının ardından sıralama turları kaldığı yerden devam etti.

Oluşan sıralama şu şekilde:

Max VERSTAPPEN - Red Bull Charles LECLERC - Ferrari Carlos SAINZ - Ferrari Lewis HAMILTON - Mercedes Sergio PEREZ - Red Bull George RUSSELL - Mercedes Lando NORRIS - McLaren Mick SCHUMACHER - Haas Yuki TSUNODA - AlphaTauri Lance STROLL - Aston Martin Pierre GASLY - AlphaTauri Esteban OCON - Alpine Fernando ALONSO - Alpine Guanyu ZHOU - Alfa Romeo Alexander ALBON - Williams Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo Daniel RICCIARDO - McLaren Kevin MAGNUSSEN - Haas Sebastian VETTEL - Aston Martin Nicholas LATIFI - Williams



