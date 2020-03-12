Hollanda 1'inci Ligi (Eredivisie) ve 2'nci Ligi'ndeki (Eerste Divisie) tüm maçlara dünyayı ve Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildiği açıklandı.

Hollanda 1'inci Ligi'nin (Eredivisie) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda 1'inci Ligi ve 2'nci Ligi'nde oynanacak müsabakaların, 31 Mart tarihine kadar corona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi. Karşılaşmaların ne zaman yapılacağına dair, bilgilendirmenin ise ileriki zamanlarda yapılacağı ifade edildi.