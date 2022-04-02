Hollanda futbolu büyük bir krizin eşiğinde. Eredivisie'den bazı futbolcular, spor bahisleri de dahil olmak üzere yasa dışı kumar oynatan bir şirkete ortak olmakla suçlanıyorlar. Algemeen Dagblad'ın haberine göre Sparta Rotterdam oyuncuları Tom Beugelsdijk ve Aaron Meijers, bu şirkete ortaklarken birçok oyuncudan da destek aldılar.

İşte şirketin kötü geçmişi

İddiaların merkezinde kumar şirketinin uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları ile ün kazanmış Piet S.'nin suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Adli makamlara göre Piet S.'nin oğlu Freddy S., 2017 yılında bu şirketi kurdu. Piet S., Hollanda'daki Klaas 'de Dominee' Bruinsma'dan, Pablo Escobar'ın çetesiyle rekabet eden Kolombiya'daki kötü şöhretli Cali karteline kadar birçok uyuşturucu baronu ve suç örgütüyle ilişkilendirildi.

Kuyt ve Sneijder ifade vermişlerdi

Eski Fenerbahçeli Dirt Kuyt ve eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, suçlamaların odağındaki şirkette yaptıkları işlemler nedeniyle ifade vermişlerdi. Algemeen Dagblad'ın daha önce ortaya çıkardığı haberde iki ismin de site üzerinden kumar oynadıkları belirtilmişti.

Polis kayıtlarında iki ismin de site üzerinden düzenli kumar oynadıkları belirtilirken Kuyt'ın biraz daha yüksek hacimlerde işlemler yaptığı iddia edilmişti. Polis konuşmalarındaki kayıtlarda Kuyt'ın günlük işlem limitinin 5 katına çıkarıldığı ve Sneijder'in de bazı borçlarını ödemediği iddiaları ortaya çıkmıştı.

Kuyt, aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra site üzerinden oyun oynadığını belirtirken ödemeleri nakit gerçekleştirmesine ilişkin soruya da kimliğinin gizli kalması adına bunun daha sağlıklı olacağını düşündüğü cevabını vermişti. Para için değil zevk için oynadığını ve çoğu zaman kaybettiğini belirten Kuyt, nadir şekilde para çektiğini ifade etmişti.

Wesley Sneijder, sitede oynadığını reddetse de alacak konusunda bazı isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini doğrulamıştı.

Çok sayıda futbolcunun ismi geçiyor

Kumar sitesinin birçok futbolcuya hisse teklif ettiği belirtiliyor. Örneğin; daha önce Ajax, Lazio ve Lille formaları da giyen ADO Den Haag'ın oyuncusu Ricardo Kishna'ya 50 bin euroluk bir hisse teklifi sunuldu fakat bu, oyuncu tarafından kabul edilmedi. Yine de Kishna, düzenli olarak site üzerinden kumar oynuyordu.

Algemeen Dagblad'a göre AZ Alkmaar'da oynayan Hollanda Millî Takımında da 17 kez forma giymiş Jordy Clasie, oynamak adına siteye önemli miktarlar aktardı. 30 bin euro aktardığı söylenen Clasie dışında Thomas Meissner ve Mike Havenaar da 30 bin ve 22 bin euro transfer ederek bu site üzerinden kumar oynadıkları ortaya çıktı.

Ağır cezalar alabilirler

FIFA'nın oyuncuların karıştığı bu duruma yönelik ağır cezalar alabilecekleri belirtiliyor. Beugelsdijk (31) ve Meijers (34) fiilen hissedarlarsa yıllarca futboldan men edilme riskiyle karşı karşıyalar. Burada Hollanda Futbol Federasyonu, FIFA kurallarının ihlal edilip edilmediğini araştırmakta. Daha önce federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Yasadışı kumar siteleri her halükarda yasak. Oyuncular hissedarsa yasadışı bir örgütün parçasıdırlar. Bunun futbolla herhangi bir bağlantısı varsa bu da futbola olan zararıyla suçtur" ifadeleri kullanılmıştı.

Sparta'nın reaksiyonu

Eredivisie ekiplerinden Sparta Rotterdam'ın yöneticileri, iki oyuncu ile görüşme gerçekleştirdiler. Sonrasında yapılan açıklamada her iki oyuncunun da futbol kariyerleri sonrası adına bir yatırım için bu işe girdikleri, geçerliliğini yitirmiş şirkette şu anda hissedar olmadıkları belirtildi.

Şike iddiası

Daha önceleri Beugelsdijk'in bir maçta bilinçli sarı kart görerek şike yaptığı iddia edilmişti. Fakat bu iddiaya hem oyuncu hem Sparta Rotterdam net şekilde karşı çıktılar.