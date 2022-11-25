Dünya Kupası fırtınası son sürat devam ediyor... A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador bugün kapışacak. İki takım da grupta avantajı sağlamak için galibiyet arayacak. Elemelerde Türkiye'nin grubundan lider çıkan Portakallar eski günlerindeki görkemli zamanları tekrar yaşatmak istiyor. Ekvador ise turnuvada gidebildiği yere kadar gitmenin peşinde. Dünya Kupası'na 2 golle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli Valencia'nın gözü ise krallıkta.

Hollanda-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takımın kapışması Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hollanda-Ekvador muhtemel 11'leri:

Hollanda: Noppert, Ligt, Van Dijk, Ake, Dumfries, F.De Jong, Berghuis, Blind, Gakpo, Bergwijn, Depay.

Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Sarmiento, Valencia (Estrada).