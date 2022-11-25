Hollanda - Ekvador maçı iddaa oranları!

Hollanda, Dünya Kupası'na Senegal'i 2-0 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol otoritelerden geçer not almadı. Cody Gakpo performansıyla öne çıktı; genç yıldız tabela da yaptı. İlk 11'de başlayan Vincent Janssen ile Steven Bergwijn hücumda etkili olamadı. Sakatlıktan çıkan Denzel Dumfries sağ kanatta çok top kaybı yaptı; sonradan oyuna giren Davy Klaassen tecrübesini konuşturup kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçında golle tanıştı. TD Louis van Gaal, Janssen'i kesip Wout Weghorst'la başlayabilir ya da orta alana Teun Koopmeiners'i çekip Gakpo'yu biraz daha öne itebilir. Memphis Depay kenardan katkı vermeye devam edecek... "De Ligt, Van Dijk & Ake" savunma üçlüsünden De Ligt çok aksadı; sarı kart da gördü. Jurrien Timber ilk 11'de olursa şaşırmamak lazım.

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yenen Ekvador, Fenerbahçeli futbolcunun Hollanda maçına yetişmesi için yoğun çaba harcıyor. Valencia'ya Katar karşısında sert fauller yapıldı ve 77. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. TD Gustavo Alfaro basın toplantısında; "Son antrenmanda takımla çalışacak ve durumunu değerlendireceğiz" dedi. Sağlık ekibi Valencia'nın sağ dizinde hafif bir ezilme olduğunu açıklamıştı... Valencia ilk 11'de olmazsa, Michael Estrada'nın yanında Jeremy Sarmiento'yu görebiliriz. Orta alanın merkezinde "Moises Caicedo & Jhegson Mendez" ortaklığı devam edecek. Savunmanın kanatlarında Angelo Preciado ile Pervis Estupinan'ı, stoperde "Felix Torres & Piero Hincapie" ikilisini izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda son 7 maçının 6'sını kazandı; son 3 maçta gol yemedi!

- Ekvador son 7 maçında kalesinde gol görmedi! Bu 7 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu! %28'lik kesim ilk maçtaki kötü futbola rağmen Ekvador'a kıyasla daha kaliteli ayakları bulunan Hollanda'dan 3 puan bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Katar ile Senegal kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN "KATAR-SENEGAL" YORUMU

Katar için turnuva kötü başladı ve böyle devam edecek gibi görünüyor. Senegal ise, Hollanda karşısında kaybetmesine rağmen orta sahadaki dirençli oyunuyla ön plana çıktı. Atletik oyuncuların çokluğu Senegal’i avantajlı kılacak unsurların başında. Ayrıca ilk maçtaki kayıp sonrası Senegal’in kazanma arzusu da sonuca etki eder. Senegal, güçlü oyun yapısıyla Katar engelini aşacaktır. Ek olarak ilk 45 dakikada mutlaka gol görürüz diye tahmin ediyorum.