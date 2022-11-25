Hollanda-Ekvador maçı CANLI | (2022 Dünya Kupası A Grubu)

Dünya Kupası fırtınası son sürat devam ediyor... A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador kapışıyor. İki takım da grupta avantajı sağlamak için galibiyet arıyor. Elemelerde Türkiye'nin grubundan lider çıkan Portakallar eski günlerindeki görkemli zamanları tekrar yaşatmak istiyor. Ekvador ise turnuvada gidebildiği yere kadar gitmenin peşinde. Dünya Kupası'na 2 golle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli Valencia'nın gözü ise krallıkta. Hollanda-Ekvador maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | 6. dakikada Hollanda Gakpo ile 1-0 öne geçti. Ekvador kendi yarı sahasında pas hatası yapınca Hollanda tehlikeli bir atak üretti. Klaaseen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, Portakalları 1-0 öne geçirdi. Cody Gakpo, Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu.

45+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Estaggio sert vurdu, ceza sahası içinde son dokunan Estupinan topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı Hollanda'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Hollanda'nın vuruşu ile başladı. Hollanda'da ikinci yarı başlamadan Bergwijn oyundan çıkarken yerine Memphis Depay girdi.

VALENCIA YİNE SAHNEDE

GOL | 49. dakikada Fenerbahçe 'nin yıldızı Enner Valencia skoru 1-1'e getirdi. Ekvadorlu futbolcular kendi yarı sahasında pas yapan Hollanda'ya şiddetli baskı uyguladı ve topu kaptı. Seri paslarla Hollanda ceza sahasına giren Ekvador'da Enner Valencia fileleri havalandırdı ve maçta eşitlik sağlandı. Yıldız golcü turnuvada 3. golüne imza attı.

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son altı golü kaydeden Enner Valencia; Eusebio, Paolo Rossi ve Oleg Salonko'dan sonra turnuva tarihinde ülkesi adına altı gollük seri yakalayan dördüncü isim oldu.

59. dakikada Ekvador Hollanda kalesine yine tehlikeli geldi. Enner Valencia'nın şutu savunmadan sekti ve Plata'nın önünde kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun güzel şutunu kaleci Noppert son anda kurtardı.

İkinci yarıda Ekvador daha iyi bir futbol ortaya koyarken Hollanda rakip ceza sahasına gitmekte zorlanıyor. İlk şutunda golü bulmasının ardından Hollanda, Ekvador karşısındaki ikinci şutunu 66. dakikada buldu.

79. dakikada Gakpo oyundan çıkarken oyuna Beşiktaş 'ta forma giyen Weghorst oyuna girdi.





Hollanda-Ekvador 11'leri:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn

Ekvador: Galindez, Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada

Hollanda-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takımın kapışması Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçtan önce Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal yaptığı açıklamada, ' Ekvador, bu akşam bizimle aynı sistemde oynuyor. Bunu sevdim. Bu yüzden kazanacağımızı düşünüyorum. Bu sistemi, onlardan daha iyi oynuyoruz' dedi.

Hollanda ile karşılaşacak Ekvador ise oynadığı son yedi maçta kalesini gole kapatmayı başardı.