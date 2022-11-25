Hollanda - Ekvador CANLI

Dünya Kupası fırtınası son sürat devam ediyor... A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador kapışıyor. İki takım da grupta avantajı sağlamak için galibiyet arıyor. Elemelerde Türkiye'nin grubundan lider çıkan Portakallar eski günlerindeki görkemli zamanları tekrar yaşatmak istiyor. Ekvador ise turnuvada gidebildiği yere kadar gitmenin peşinde. Dünya Kupası'na 2 golle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçeli Valencia'nın gözü ise krallıkta. Hollanda-Ekvador maçı başladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | 6. dakikada Hollanda Gakpo ile 1-0 öne geçti. Ekvador kendi yarı sahasında pas hatası yapınca Hollanda tehilkeli bir atak üretti. Klaaseen'in pasında topla ceza sahasına giren Gakpo, Portakalları 1-0 öne geçirdi.





Hollanda-Ekvador 11'leri:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn

Ekvador: Galindez, Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada

Hollanda-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takımın kapışması Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçtan önce Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal yaptığı açıklamada, ' Ekvador, bu akşam bizimle aynı sistemde oynuyor. Bunu sevdim. Bu yüzden kazanacağımızı düşünüyorum. Bu sistemi, onlardan daha iyi oynuyoruz' dedi.

Hollanda ile karşılaşacak Ekvador ise oynadığı son yedi maçta kalesini gole kapatmayı başardı.