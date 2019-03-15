Hollanda devi Ajax değerini ikiye katladı

Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi'nin dışına iterek tüm dikkatleri üzerine çeken Hollanda devi Ajax’ın kadro değeri sezon başından bu yana iki katına çıktı.

15 Mart 2019, Cuma 06:02
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Hollanda devi Ajax değerini ikiye katladı

Devler Ligi’nde Real Madrid’i eleyerek büyük ses getiren Hollanda devi Ajax’ın kadro değeri sezon başından bu yana tam iki katına çıktı!

Kırmızı-Beyazlılar’da sene sonunda Barcelona’ya transfer olacak olan Frankie De Jong’un değeri 15 milyon Euro artarken, 22 yaşındaki oyuncu bu alanda zirvede yer aldı. De Jong’u, David Neres (7 milyon), Onana (7 milyon) ve Tagliafico (5 milyon) takip etti.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Ajax’ın kadro değeri 419 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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