Hollanda devi Ajax değerini ikiye katladı

Devler Ligi’nde Real Madrid’i eleyerek büyük ses getiren Hollanda devi Ajax’ın kadro değeri sezon başından bu yana tam iki katına çıktı!

Kırmızı-Beyazlılar’da sene sonunda Barcelona’ya transfer olacak olan Frankie De Jong’un değeri 15 milyon Euro artarken, 22 yaşındaki oyuncu bu alanda zirvede yer aldı. De Jong’u, David Neres (7 milyon), Onana (7 milyon) ve Tagliafico (5 milyon) takip etti.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre Ajax’ın kadro değeri 419 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.