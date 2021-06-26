EURO 2020 C Grubu'nda fırtına gibi esen ve 9 puanla lider olan Frank de Boer yönetimindeki Hollanda, Son 16'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020'de eski Hollanda'dan görüntüler sunan Portakallar, Çekya engelini aşıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. D Grubu'nu İngiltere ve Hırvatistan'ın ardından 3. sırada tamamlayan, en iyi 3.'lerden olarak Hollanda'nın rakibi olan Çekya ise sürpriz peşinde olacak.

Hollanda - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puskas Arena'da oynanacak maçı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. 27 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)