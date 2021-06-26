Hollanda - Çekya maç sonucu: 0-2

EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan oynanan maçta tur atlayan taraf Çekya oldu.

Çeklere galibiyeti getiren goller 68. dakikada Tomas Holes ve 80. dakikada Schick'ten geldi. Hollanda'da 55. dakikada defans oyuncusu de Ligt gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla turnuvanın favorilerinden Hollanda, son 16 turunda kupaya veda ederken Çekye çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu. Çekya ile Danimarka arasındaki çeyrek final maçı 3 Temmuz'da TSİ 19.00'da Bakü'de oynanacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 8: Hollanda gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Matthijs De Ligt'in kafa vuruşunda top kaleye paralel gitti. Atağın devamında Depay, çaprazdan vurduğu sert şutta kaleye isabet kaydedemedi.

Dakika 13: Ani gelişen Hollanda atağında Dumfries topa hareketlendi. Kalecinin boş çıkmasıyla topla buluşan Dumfries'ın vuruşunda Çekya defansı topu kornere gönderdi.

Dakika 22: Sağ kanattan gelişen Çekya atağında Sevcik'in yaptığı ortada Soucek'in uçarak vurduğu kafa vuruşu sonrası top dışarı çıktı.

Dakika 38: Çekya mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Masopust'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Barak'ın şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

Dakika 52: Hollanda gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Malen, Çek kaleciyi geçemedi ve Hollandalılar mutlak bir golden oldu.

Dakika 55 KIRMIZI KART: Çekya atağında bariz gol şansını engelleyen De Ligt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem önce sarı kartını gösterdi ancak VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu inceleyip Hollandalı futbolcuyu oyun dışına gönderdi.

Dakika 64: Çekya 10 kişi kalan rakibi karşısından net bir fırsatı daha değerlendiremedi. Kaderabek'in ceza sahası içerisinde yakın mesafeden vurduğu şut Dumfries'ten geri döndü.

Dakika 68 GOL: Çekya aradığı golü Tomas Holes ile buldu. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Holes, topu kafayla Hollanda ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 80 GOL: Çekya, Patrick Schick'in golüyle skoru 2-0 getirdi. Schick böylece turnuvadaki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Dakika 90: Mücadele 2-0 sona erdi.





Hollanda - Çeyka maçı 11'leri:

Hollanda: Stekelenburg, de Ligt, de Vrij, Blind, van Aanholt, Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, Depay, Malen

Çekya: Vaclik, Kaderabek, Celustka, Coufal, Masopust, Sevcik, Kalas, Soucek, Barak, Holes, Schick





Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)