2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Hollanda - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, F.De Jong, Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lienhart, Alaba, Hinteregger, Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer, Baumgartner, Kalajdzic