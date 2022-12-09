Hollanda-Arjantin TRT 1 canlı izle (Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Finali şifresiz canlı yayın)
2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Arjantin'de tüm gözler Lionel Messi'de olacak. Kadrosunda Beşiktaş'tan Weghorst'u da bulunduran Portakallar rövanş hesapları içerisinde. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Hollanda-Arjantin TRT 1 canlı izle, TRT 1 Hollanda-Arjantin şifresiz' araması yapıyor. Hollanda-Arjantin canlı yayın (Hollanda-Arjantin şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Lionel Messi'li Arjantin, 2014'ün rövanşında Virgil van Dijk'lı Hollanda ile 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde kapışacak. Rakip savunmaların korkulu rüyası Messi, şampiyonluk yolunda bu kez de dünyanın en iyi stoperlerinden van Dijk'a meydan okuyacak. Dev eşleşmeden galip çıkan taraf, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu. Son 16'da ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek final biletini almıştı. Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.
Hollanda-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?
9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan ii takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.
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Hollanda-Arjantin muhtemel 11'ler:
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, De Roon, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez