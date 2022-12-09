Lionel Messi'li Arjantin, 2014'ün rövanşında Virgil van Dijk'lı Hollanda ile 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde kapışacak. Rakip savunmaların korkulu rüyası Messi, şampiyonluk yolunda bu kez de dünyanın en iyi stoperlerinden van Dijk'a meydan okuyacak. Dev eşleşmeden galip çıkan taraf, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu. Son 16'da ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek final biletini almıştı. Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

Hollanda-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?

9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçtan ii takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi.

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Hollanda-Arjantin muhtemel 11'ler:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, De Roon, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez