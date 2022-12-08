Kariyerindeki son Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi, ülkesi Arjantin'e bu büyük kupayı kazandırarak veda etmek istiyor. Bundan önceki turda Avustralya'yı 2-1'le geçen kaptan Messi ve arkadaşları, onlardan 2014'ün rövanşını almak isteyecek kaptan Virgil van Dijk'lı Hollanda ile kapışacak. 2018'deki turnuvaya katılamayan ve kadrosunda Beşiktaş 'tan Weghorst'u da bulunduran Portakallar, 2010'daki finalde İspanya'ya yenilirken, üçüncü oldukları 2014'tede yarı finalde, o turnuvada final oynayan Arjantin'e golsüz biten maçın penaltı atışlarında 4-2 kaybetti.

Van Dijk, "Messi çok değişik bir oyuncu. Rakip takım hücuma çıkarken, sahanın köşelerine doğru yürümeye başlıyor. Bu yüzden atak yaparken, savunmada çok organize olmalıyız" dedi.

2014'te de görevde olan Louis van Gaal'in öğrencileri, son olarak ABD'yi 3-1 yenerek namağlup serisini 19 maça çıkardı. 2018'e Son 16'da Fransa'ya mağlup olarak veda eden Tangocular'da Avustralya karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Angel Di Maria'nın bu kez ilk 11'de olması bekleniyor. İki takımın son 6 karşılaşmasında 3 kez Hollanda, 2 kez de Arjantin kazanırken, 1 mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Kariyerindeki 1001. maçına çıkacak 35 yaşındaki Messi, şu ana kadar Katar'daki 4 karşılaşmada 3 kez ağları salladı ve 1 kez de asist yaptı.

Hollanda-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?

9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Hollanda-Arjantin muhtemel 11'ler:

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, De Roon, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez







