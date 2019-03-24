Hollanda - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hollanda – Almanya Milli Futbol Takımları Euro 2020 Elemeleri C Grubu’nda 24 Mart’ta karşı karşıya gelecek. Hollanda’nın ev sahipliğinde Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22:45' te başlayacak. Hollanda ev sahibi olmanın avantıjını kullanarak ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Almanya ise güçlü Hollanda deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, Hollanda - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr’de…
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. C Grubu ilk maçında Hollanda, Almanya’yı konuk edecek. . Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi Hollanda , Amsterdam şehrinin Johan Cruijff Arena'da taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından Almanya ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.
Hollanda – Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Hollanda’nın Amsterdam şehrinde oynanacak mücadele saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma yayını S Sport 2, S Sport Plus, Idman TV’ de yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
Hollanda – Almanya muhtemel 11’ ler
Hollanda: Cillessen, Blind, Ligt, Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn
Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sané, Reus, Brandt
Hollanda Milli Takım Kadrosu
Kaleci: Marco Bizot, Jasper Cillessen, Jeroen Zoet
Defans: Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Denzel Dumfries, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk
Orta saha: Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Donny van de Beek, Tonny Emilio Trindade de Vilhena, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Pablo Paulino Rosario
Forvet: Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Ryan Guno Babel, Memphis Depay, Javairô Dilrosun, Quincy Anton Promes
Almanya Milli Takım Kadrosu
Kaleci: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp
Defans: Niklas Süle, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thilo Kehrer
Orta saha: Jonas Hector, Sebastian Rudy, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Toni Kroos, Nico Schulz, Kai Havertz
Forvet: Timo Werner, Leroy Sané, Thomas Müller, Marco Reus, Julian Brandt