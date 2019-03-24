2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. C Grubu ilk maçında Hollanda, Almanya’yı konuk edecek. . Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi Hollanda , Amsterdam şehrinin Johan Cruijff Arena'da taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından Almanya ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.

Hollanda – Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Hollanda’nın Amsterdam şehrinde oynanacak mücadele saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma yayını S Sport 2, S Sport Plus, Idman TV’ de yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Hollanda – Almanya muhtemel 11’ ler

Hollanda: Cillessen, Blind, Ligt, Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sané, Reus, Brandt

Hollanda Milli Takım Kadrosu

Kaleci: Marco Bizot, Jasper Cillessen, Jeroen Zoet

Defans: Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Denzel Dumfries, Daley Blind, Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk

Orta saha: Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Donny van de Beek, Tonny Emilio Trindade de Vilhena, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Pablo Paulino Rosario

Forvet: Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Ryan Guno Babel, Memphis Depay, Javairô Dilrosun, Quincy Anton Promes

Almanya Milli Takım Kadrosu

Kaleci: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

Defans: Niklas Süle, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thilo Kehrer

Orta saha: Jonas Hector, Sebastian Rudy, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Toni Kroos, Nico Schulz, Kai Havertz

Forvet: Timo Werner, Leroy Sané, Thomas Müller, Marco Reus, Julian Brandt