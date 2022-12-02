2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda ile ABD, 2022'de Son 16 Turu'nda karşılaşacak. A Grubu'nu lider bitiren Hollanda, 2014'teki kupada üçüncü olurken, B Grubu'nda ikinci sırayı alan ABD ise o turnuvaya Son 16'da veda etmişti. Portakallar'ın kadrosunda Beşiktaş 'tan Weghorst, rakipte de Antalyapor'dan Haji Wright yer alıyor. Bu eşleşmenin kazananı, Arjantin-Avustralya eşleşmesinin galibiyle 9 Aralık'taki çeyrek finalde kapışacak. Louis van Gaal'la birlikte çıkışa geçen Hollanda, tüm turnuvalar dahil; oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Hollanda-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Hollanda-ABD maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Hollanda-ABD muhtemel 11'ler:

Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, De Roon, De Jong, Klaassen, Gakpo, Depay

ABD: Turner, Dest, Vickers, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Sargent, Pulisic, Weah







