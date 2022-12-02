Hollanda-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin galibi, Arjantin-Avustralya maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Hollanda-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.
2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda ile ABD, 2022'de Son 16 Turu'nda karşılaşacak. A Grubu'nu lider bitiren Hollanda, 2014'teki kupada üçüncü olurken, B Grubu'nda ikinci sırayı alan ABD ise o turnuvaya Son 16'da veda etmişti. Portakallar'ın kadrosunda Beşiktaş 'tan Weghorst, rakipte de Antalyapor'dan Haji Wright yer alıyor. Bu eşleşmenin kazananı, Arjantin-Avustralya eşleşmesinin galibiyle 9 Aralık'taki çeyrek finalde kapışacak. Louis van Gaal'la birlikte çıkışa geçen Hollanda, tüm turnuvalar dahil; oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.
Hollanda-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Hollanda-ABD maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.
Hollanda-ABD muhtemel 11'ler:
Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, De Roon, De Jong, Klaassen, Gakpo, Depay
ABD: Turner, Dest, Vickers, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Sargent, Pulisic, Weah