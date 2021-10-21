Federasyondan yapılan açıklamaya göre, halen federasyonun başkanlığını yürüten Sadık Karakan, 30 Ekim’de Ankara’da yapılacak genel kurulda başkanlık seçimine rakipsiz girecek.

Sadık Karakan, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum hokey ailesinin, Türkiye genelinde, neredeyse tamamına yakınının ıslak imzalı teklifi ile ve talep etmesi üzerine, adaylık başvurusunda bulundum. Mevzuat gereği siz aday oldum diyemezsiniz, aday olabilmek için toplam delegenin en az yüzde 15’inin ıslak imza ile teklif etmesi gerekir. Bu hususta söz konusu desteği alabilen başka adaylar çıkmayınca, büyük hokey ailesi, şahsımızı tek aday gösterdi. Bu büyük aileye yakışır ve hiçbir mensubunu göz ardı etmeden, incitmeden, kırmadan, saygı ve sevgi çerçevesinde, büyük hokey ailesine hizmet etme gayretinde olacağız. Federasyon Başkanlığı adaylığımın, şahsımdan ziyade, ülkemiz sporu ve hokey ailesi için hayırlı olmasını temenni ediyor ve kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANKARA (AA)