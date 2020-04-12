Hofmann: Bundesliga daha cazip olacak

Augsburg'un kulüp başkanı Klaus Hofmann, koronavirüs krizinin bir sonucu olarak Bundesliga'nın önümüzdeki yıllarda oyuncular için daha cazip hale geleceğine inanıyor.

Hofmann, "Futbolcular eğer Almanya'da sözleşme imzalarlarsa kazanacaklarından emin olabilirler. Oyuncu maaşlarının yüzde 70 oranında azaldığı İtalya ve İspanya'ya bir bakın, kulüplerin hayatta kalmasını böyle sağlıyorlar." ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki başkan Hofmann verdiği röportajda, "Almanya Bundesliga, bir iki yıl içinde profesyonel futbolcular için çok çekici bir yer alacak." ifadelerini kullandı.

Hofmann, Bundesliga takımları için kadroda büyük değişiklikler beklemediğini söyledi. Hoffmann, "Yaz döneminde kadrolarda büyük bir değişiklik olmayacağını, sadece seçici ayarlamalar olacağını düşünüyorum. Bundesliga'da sözleşmesi olan oyuncular bunu korumak isteyeceklerdir, muhtemelen Augsburg'da da böyle olacaktır" dedi.