Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans ortaya koyan Ozan Kabak konuşulmaya devam ediyor. Milli futbolcu kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi.

2 kez haftanın 11'ine seçilmişti!

Ozan Kabak 4. haftası geride kalan Bundesliga'da Almanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2. kez haftanın 11'ine seçildi. Bu sezon 4 maçta da sahaya 11 çıkan ve 90 dakika sahada kalan Milli yıldızımız Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle dikkat çekerek haftanın 11'ine girmişti.

37 milyon Euro ödendi

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich'de kiralık olarak geçiren Ozan Kabak sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncuya şimdiye kadar toplamda 37 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Hoffenheim'da kendini buldu

18 yaşında 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Schalke, Liverpool ve Norwich City'de istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Ancak yıldız futbolcu sezon başında geldiği Hoffenheim'da dikkatleri üzerine çekiyor.