Hoffenheim ile Manchester City Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Almanya'da karşı karşıya genelecek. Rhein Neckar Arena'da oynanacak maçta Julian Nagelsmann'ın öğrencileri Pep Guardiola'lı Manchester City'i kendi sahasında yenerek 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. İlk maçında Lyon'a kendi sahasında sürpriz bir şekilde kaybeden Manchester City ise ilk 3 puanını almak için uğraş verecek.

Hoffenheim - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rhein Neckar Arena'da bu akşam saat 19:55'de başlayacak maçın beIN SPORTS'tan yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş resmi olarak açıklanmadı. Detaylar bu sayfada olacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray