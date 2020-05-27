Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne olacak. Avrupa iddiasını sürdüren Hoffenheim ile Köln 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Hoffenhem 36 puanla 9., konuk ekip Köln ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Hoffenhem, kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Lige istediği gibi dönüş yapamayan Köln ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp hem rakibini puan sıralamasında sollamak, hem de moral depolamak istiyor.

Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Hoffenheim - Köln muhtemel 11'ler:

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Geiger, Baumgartner, Dabbur

Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Hoffenheim'da Belfodil ve Kramaric karşılaşmada forma giyemeyecek. Köln'de ise Risse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.