Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'nın 28. haftasında 7 maçtır 3 puana hasret olan Hoffenheim, Köln'ü konuk edecek. Ev sahibi Hoffenheim, kötü gidişatı durdurmak için sahaya çıkacak. Köln ise 2 puan gerisinde bulunduğu rakibini devirip puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne olacak. Avrupa iddiasını sürdüren Hoffenheim ile Köln 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Hoffenhem 36 puanla 9., konuk ekip Köln ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor. 7 maçtır galip gelemeyen Hoffenhem, kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Lige istediği gibi dönüş yapamayan Köln ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp hem rakibini puan sıralamasında sollamak, hem de moral depolamak istiyor.
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Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Hoffenheim - Köln muhtemel 11'ler:
Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Geiger, Baumgartner, Dabbur
Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
Hoffenheim'da Belfodil ve Kramaric karşılaşmada forma giyemeyecek. Köln'de ise Risse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.