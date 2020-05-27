Hoffenheim - Köln maç sonucu: 3 - 1

Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etti ve 7 maç aradan sonra galip geldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Baumgartner (2), Zuber kaydederken konuk ekibin tek golünü Florian Kainz kaydetti. Ev sahibi Hoffenhem puanını 39 yaparken konuk ekip Köln ise 34 puanda kaldı.



