Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. 35 puanla 9. sırada bulunan Hoffenheim, 28 puanla 13. basamakta bulunan Hertha Berlin'i konuk edecek. 6 maçtır kazanamanayan ev sahibi, rakibini devirip kötü gidişata dur demek istiyor. Küme düşme hattı ile arasında çok az bir puan farkı bulunan ve 3 maçtır 3 puana hasret kalan Hertha ise evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bundesliga'da Hertha'yı konuk ettiği son beş maçın dördünü kazanan Hoffenheim (1B), daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı.

İki takım arasında oynanan ilk maç, Hoffenheim'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Hoffenheim - Hertha Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Cumartesi günü Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Maçın canlı yayını Türkiye'de bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Futbolcular sahada birçok yeni kurala uymak zorunda

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.



