Hoffenheim - Hertha Berlin maç sonucu: 0-3
Almanya Bundesliga 26. hafta maçında Hoffenheim ile Hertha Berlin mücade etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta konuk ekip Hertha Berlin, Hoffenheim'i Akpoguma(k.k) İbisevic ve Matheus Cunha'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Bundesliga 26. hafta maçında Hoffenheim sahasında Hertha Berlin'i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken ikinci yarıda gol şov vardı.
58'de Hoffenheim'ın savunmacısı Kevin Akpoguma topu kendi ağlarına gönderdi ve Hertha Berlin 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra bu kez Vedad İbisevic sahneye çıktı ve konuk ekip 2 dakikada 2-0 öne geçti. 74'te Matheus Cunha, maçtaki son sözü söyledi: 0-3