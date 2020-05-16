Hoffenheim - Hertha Berlin maç sonucu: 0-3





Bundesliga 26. hafta maçında Hoffenheim sahasında Hertha Berlin'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken ikinci yarıda gol şov vardı.

58'de Hoffenheim'ın savunmacısı Kevin Akpoguma topu kendi ağlarına gönderdi ve Hertha Berlin 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra bu kez Vedad İbisevic sahneye çıktı ve konuk ekip 2 dakikada 2-0 öne geçti. 74'te Matheus Cunha, maçtaki son sözü söyledi: 0-3



