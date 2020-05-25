Hodan Otu, Hodangiller familyasından çok yıllık bir ottur. Ülkemizde daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Yol kenarında kendiliğinde ortaya çıkabilen Hodan Otu, insan sağlığına faydalarıyla biliniyor. İlkbahar mevsiminde ortaya çıkan Hodan Otu, Ekim ayına kadar doğada yaşamını sürdürüyor.

Hodan otu nedir?

Hodan Otu, hodangiller familyasından gelen, çok yıllık bit gurubunda gelir. Suriye başta olmak üzere pek çok yerde yetişir. Genellikle mavi ve beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Bazen pembe renkli çiçekler açabilir.

Yaprakları ve gövdesi tüketilen Hodan Otunun sağlığa onlarca faydası bulunur. Cilt hastalıklarından, adet döneminde sıkıntı yaratan ağrılara kadar birçok soruna yol açabiliyor. Hodan Otu doğanın en önemli bitkilerinden birisidir. Uzun yıllardır, alternatif tıp alanında kullanılıyor.

Hodan otunun faydaları nelerdir?

Hodan Otu faydaları, saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Geçmiş dönemlerde insanlar tarafından hastalıklara yönelik kullanılan Hodan Otu, çağımızda da aktif olarak kullanılıyor.

Hodan Otu kemik gelişimi açısından vücudu destekleyici kalsiyum miktarlarına sahiptir. Bilindiği gibi bir insan gün içerisinde ortalama %70 kalsiyum tüketmelidir. Hodan Otu bu kalsiyum miktarını %20 oranında karşılayabilecek düzeydedir.

Sinirlerin birbiriyle olan iletiminin sağlanması ve oksijen miktarının dengelenmesi için potasyuma ihtiyaç vardır. Vücudumuz kendisi bunu üretmediğinden, dış takviyeye ihtiyaç duyar. Takviye yapılmaması halinde çok ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Potasyum açısından zengin bir bitki olan Hodan Otu kullanılarak eksiğin bir kısmı giderilebilir.

Boğaz bölgesinde birikiş balgamın atılmasında Hodan Otu etkilidir. Ayrıca sindirim sisteminde oluşan mikrop, parazit ve zararlı bakterileri vücuttan dışarıya atma kabiliyetine sahiptir. Hodan Otu, sindirimin hızlı şekilde çalışmasını sağlar.

Hodan Otu vücutta birikmiş iltihabın dışarıya atılmasına yardımcıdır. Ödem attırıcı olan Hodan Otu, uzman tavsiyesiyle tüketilmelidir. Aksi durumda zararlı hale gelebilir.

Hodan Otu, vücudun elektriğini dengeler. Vücudun rahatlamasını sağlar. Beynin mutluluk hormonu salgılamasına katkıda bulunur. Buda psikolojik anlamda rahatlama anlamına gelir. Hodan Otu tüketen kişi, psikolojik anlamda rahatlayabilir.

Hodan Otu tohumundan elde edilen yağ, cilt üzerinde etkilidir. Ciltteki kırışıklıkları giderici özelliği bulunur. Sivilce oluşumu, akne ve yaralanmaları giderici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanlara mutlaka bilgi verilmeli öyle kullanılmalıdır.

Hodan otu ne işe yarar?

Hodan Otu ne işe yarar sorusu, oldukça sık sorulan konulardan birisidir. İnsanların en çok merak ettikleri konulardan olan Hodan Otu ne işe yarar sorusunu aslında yukarıda cevaplamaya çalıştık. Ancak ne işe yaradığını bir kez daha tekrarlamakta fayda var.

Vücudun dengede kalmasını sağlar

İnsanların hastalanmalarına yol açan unsurlardan birisi de vücudun dengesinin bozulmasıdır. Denge bozukluğu, en ufak bir bakteri veya virüs yoluyla olabilir. Aynı şekilde farklı durumlar da vücudun dengesinin bozulmasına neden olabilir. Hodan Otu, vücudun dengesinin yerine gelmesine katkıda bulunur. Vücuda kalkan niteliğine bürünebilir.

Hodan otu ne için kullanılır?

Hodan Otu ne için kullanılır kısmında, bitkinin hangi amaçlarla kullanılabileceğine değinelim. Hodan Otunun kullanımı oldukça yaygın olduğundan farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Selülit rahatsızlığına karşı kullanılabilir

Yaşlılık belirtilerinden birisi selülit rahatsızlığıdır. Bunlar vücudun kötü görünmesini sağlayan kirli kırışıklıklar olarak adlandırırlar. Hodan Otu düzenli şekilde kullanılırsa, selülitlerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik rahatsızlıkları gidermede kullanılabilir

Hodan Otu rahatlatıcı etkileri olan bitkiler arasında bulunuyor. Alternatif tıp alanında bu amaçla yıllarda kullanılmıştır. Bu zamanda da psikolojik sorunların giderilmesinde, rahatlatıcı olarak kullanılabilir.

Hodan otu nasıl kullanılmalı?

Hodan Otu, Ispanak gibi hem taze iken hem kurutularak kullanılabilir. Henüz tazeyken, yemeklerde pişirilerek tüketilebilir. Ancak taze olarak tüketilmeden sirkeli suda bekletilmelidir. Ayrıca kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kuru halini aktarlarda mümkündür.

Kullanım için bir tutam Hodan Otunu kaynatılmış suya koyup demlemesini 10 dakika kadar beklemek yeterli olur. Ayrıca cilt bakımı için Hodan Otu yağı tüketilebilir. Hodan Otu yağının güvenilir yerlerde alınması gerekir. Genel anlamda Hodan Otu bu şekilde kullanılabilir.